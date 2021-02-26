Резников ответил, как можно победить “тупик” Минских соглашений

Переговоры по Донбассу заблокированы с лета минувшего года. Представители Кремля выдвигают странные требования, на выполнение которых Киев не пойдет, сообщает Диалог.UA.

Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что на ситуацию может повлиять участие в Нормандском формате США и Великобритании.

“Прекращены любые дискуссии, есть просто стычки и странные требования. Вот например – “Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем”, – рассказал Резников в интервью “Голос Америки”.

Чтобы переломить ситуацию, Резников предлагает пересмотр “Минска” при участии стран Нормандского формата и иных других международных посредников. К примеру, США и Великобритании.

“Простыми словами сесть с карандашом за стол лидерам Нормандского формата и пройтись по каждому пункту: реалистично – нереалистично. И когда бы пришли в пункт 9, сказали бы: “Нереалистично, давайте его перепишем”, – резюмировал Алексей Резников.