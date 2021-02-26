Ко Дню Независимости Украины на Луганщине планируют открытие телебашни высотой 150 метров

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на заседании Совета развития громад и территорий рассказал о планах по развитию Луганщины в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Несмотря на военную агрессию РФ в области будут отремонтированы все основные дороги», – заверил Сергей Гайдай.

Также он рассказал о нескольких амбициозных проектов по развитию инфраструктуры Луганской области, в частности: строительство железнодорожного пути, строительство областной больницы, которой еще не было в регионе и восстановление Попаснянского водоканала. Председатель облгосадминистрации отметил, что для последнего уже привлечено 75 млн евро.

«До 24 августа будет открыта телевизионная башня высотой 150 метров, которая наконец полностью покроет временно оккупированную территорию», – пообещал Сергей Гайдай.

Кроме того, он заверил, что в 2021 году Луганщина получит более 10 млрд грн иностранных инвестиций. Председатель ОГА добавил, что это огромный шаг для реинтеграции территории.