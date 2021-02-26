Спасатели ликвидировали пожар на рубежанском рынке

26 февраля в 2:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании киоска по адресу: г.. Рубежное, ул. Освободителей, ГП «Рубежанский рынок».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что из-под двери двух киосков идет дым и видно пламя, существует угроза расположенным рядом сооружениям.

Пожар на площади 40 кв.м. был локализован в 2:57 и ликвидирован в 3:33, травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.