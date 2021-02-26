Кравчук: Документы, принятые в Минском процессе, выполнить невозможно

Минский процесс сегодня заблокирован Россией. Но и без этого, документы, принятые в Минске, выполнить невозможно. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

“Минский процесс действительно заблокирован Россией. Но он заблокирован еще и потому, с моей точки зрения, что такая стратегия у России … Документы, которые были приняты в Минском процессе – они такие, что их выполнить невозможно. То есть, они заранее были сформулированы так, что реально достичь их выполнения невозможно. Поэтому мы считаем, что, во-первых, мир должен знать и Украина должна знать, что они блокируются, и, во-вторых, принятые в сложное время и подписанные в тот момент, когда очень сложно было их подписать, но подписанные без глубокого анализа последствий подписания этих документов”, – сказал Кравчук.

По словам главы делегации, Украина придерживается Минских соглашений, потому что видит, как меняется отношение Европы, США, к ситуации и на Донбассе и в Крыму.

Сама Украина нажать на Россию таким образом, чтобы они придерживались документов и международного права, не может, отметил он.

“Самый первый и лучший путь – это выбросить их силой. Но для этого мы должны взвесить ситуацию. Выбросить силой – это значит начать активные военные действия, и мы не знаем последствий этих действий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня мы имеем дело не со слабеньким в военном плане партнером, а с большой ядерной державой. Поэтому сегодня мы имеем только один путь – дипломатично-политический, и из-за санкций”, – добавил Кравчук.