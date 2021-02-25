Гипнотическое лечение алкоголизма – преимущества и недостатки метода

Гипнотическое лечение такого заболевания, как алкоголизм, признано сегодня одним из наиболее эффективных, и при этом щадящих для здоровья. Используя силу внушения, специалист дает зависимому человеку подсознательную установку, что способствует эффективному отказу от употребления спиртных напитков и дает ключ от новой жизни.

Главное отличие гипнотерапии от прочих многочисленных методов лечения зависимости – отсутствие применения каких-либо медикаментов и препаратов. Такое «чистое» лечение, при условии, что оно проведено правильно, позволяет добиться желаемого результата, не прибегая к фармакологии.

Возможность использовать такой метод лечения именно для алкоголиков связана с сильнейшим психологическим аспектом зависимости. Ведь продолжительное злоупотребление спиртным наносит урон не только физическому здоровью, но приводит к нарушению психического здоровья человека. Именно с этим и работает гипнотерапевт.

Тем не менее, сам по себе гипноз не способен решить проблему алкогольной зависимости раз и навсегда. Хотя бы потому, что эффект от такого кодирования сохраняется лишь на протяжении некоторого времени (обычно около одного года), после чего человеку вновь приходится самостоятельно делать выбор, какой образ жизни вести.

Однако, применение гипноза дает такое необходимое время на работу с психологами, на рессоциализацию человека и на формирование у него новых ценностей. Так что очень важно, чтобы гипноз стал частью общей, полноценной и продуманной терапии.

Большое значение имеет подбор правильного времени для проведения данной процедуры. На первоначальных этапах отказа от употребления спиртного, организм требует вспомогательной очистительной терапии. Затем в обязательном порядке требуется работа с психологом, который мотивирует алкоголика отказаться от пагубной привычки. Гипнотерапия чаще всего применяется как заключительный этап лечения перед тем, как ранее зависимый человек вернется к жизни в привычной среде, где будет вынужден ежедневно противостоять соблазнам.

Принимать решение о целесообразности, эффективности и безопасности использования гипнотерапии в каждом конкретном случае может только специалист. И в случае тщательно организованной подготовки и правильно проведенного сеанса гипноза, он способен эффективно закодировать человека от употребления спиртных напитков на долгое время.

Источник: https://c-a-c.com.ua/