В прифронтовой Трехизбенке открыли полицейскую станцию

Сегодня, 25 февраля, в прифронтовом поселке Трехизбенка Счастьенского района была открыта новая, современная полицейская станция. Право дать старт работе нового объекта получили заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко, координатор программ ООН Алина Лебедева и председатель военно-гражданской администрации с. Трехизбенка Владимир Гайворонский.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

“Хотел бы поблагодарить наших друзей из ПРООН. Благодаря тесному сотрудничеству мы отремонтировали и обустроили такую ​​современную полицейскую станцию. Искренняя благодарность руководству ОТГ и района за вашу поддержку и помощь. Полицейским, которые будут нести службу в с. Трехизбенка, хочу сказать, что на вас возложена большая ответственность, вы должны ежедневно показывать, что полиция работает для людей и ради их благополучия и безопасности, – обратился к собравшимся Юрий Слухаенко.

В полицейском станции оборудован служебный кабинет. Все помещения доступны для маломобильных групп населения. Дети, которые с родителями будут посещать полицейский станцию, не будут скучать пока общаются взрослые, а смогут поиграть в игрушки или почитать полезную детскую литературу, устроившись в удобном кресле.

Капитальный ремонт помещения станции сделан в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.