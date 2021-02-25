Хроники COVID-19 на Луганщине: 47 новых заболевших и 35 выздоровевших

Лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерло еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девять, Рубежное – девять, Северодонецк – тринадцать, Белокуракинский район – одно, Кременской – два, Новоайдарский – два, Новопсковский – пять, Попаснянский – пять, Станично-Луганский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 896 человек.

Из них выздоровели – 13611 (35 за последние сутки); лечатся – 828 (167 – стационарно, 661 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 553 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 518.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусаом, умерли 73-летняя женщина и 83-летний мужчина из Рубежного; 66-летний и 80-летний мужчины из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 457 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 февраля (09:00) в Украине 1325841 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 25 596 летальных, 1159311 человек выздоровели. Всего проведено 6809165 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8147 новых случаев; летальных – 135; осуществлено 86926 тестирований; выздоровели 3889 человек.