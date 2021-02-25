Еще четверо жителей Луганщины попали на крючок аферистов

Из-за своей доверчивости и неосторожности жители области потеряли более 63 000 грн своих сбережений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.

Житель г. Лисичанск перечислил преступникам 35000 грн за «спасение сына» от уголовной ответственности, а жительница г. Сватово осталась без 13500 грн своих сбережений, попав на крючок аферистов по схеме «псевдобанковский работник».

Жительница пгт. Станица Луганская перечислила 14 тыс грн за таможенный сбор, как будто отправленного из-за границы подарка, а житель пгт Меловое потерял около 700 грн за оплаченный товар, который до сих пор не получил.

По всем фактам начаты уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция Луганщины еще раз призывает граждан:

– не доверяйте незнакомцам!

– никому не отдавайте реквизиты карты!

– осуществляйте покупки в интернете только у проверенных продавцов!