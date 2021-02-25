В Украине проходит вакцинация от коронавируса: сколько прививок сделали, фото и видео из разных областей

24 февраля в Украине стартовала стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield.
“источник” собрал всю информацию о начале вакцинации в Украине.
Первые прививки
Сначала вакцину получила Черкасская область. Первому сделали прививку реаниматологу Евгению Горенко. Далее вакцинацию получила врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, Игорь Кузин – врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове.
Медики перед прививкой измеряли температуру и провели инструктаж.
Также 25 февраля прививку уже сделали киевлянину. Укол получил заведующий отделением Александровской клинической больницы.
Самочувствие первых привитых
Главный санитарный врач Украины поделился информацией о самочувствие медиков после прививки.
“Все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью”, – написал он в Facebook.
Какие области начали вакцинацию и где получили препарат
По состоянию на сейчас уже начата вакцинация в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.
Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что первые дозы вакцины уже прибыли в Закарпатскую область.
Вакцину разгрузили на специальный медицинский склад с соответствующими условиями хранения.
Первоначально планируется вакцинировать 38 медицинских работников с мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.
По данным в Telegram-канале “Одесса Info”, первая партия вакцины также прибыла в Одесскую область. Регион получил 25 900 доз препарата.
Киев получит 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Сколько сделано прививок в Украине
Проведено 159 прививок против COVID-19 первой дозой.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Киевская область – 19 прививок;
- Черкасская область – 80 прививок;
- Черниговская область – 10 прививок.
Врачи не фиксировали никаких негативных проявлений после иммунизации.
Также читайте в материале “источника”: Это не AstraZeneca: какую вакцину вводят украинцам и насколько она безопасна.