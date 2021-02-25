Услуга “еМалятко” станет доступной для жителей ОРДЛО

Комплексная услуга еМалятко уже этой весной станет доступной для родителей детей, родившихся на временно оккупированных территориях, на портале Дія. Правительство одобрило соответствующее постановление на заседании 24 февраля – это первый шаг к запуску услуги.

Об этом сообщает Урядовий портал

Сервис еМалятко, который стартовал по инициативе Минцифры в 2020 году, позволяет получить 9 услуг по 1 заявке за 30 минут для родителей новорожденных детей.

«Одна из наших задач – упростить процедуру регистрации новорожденных детей на временно оккупированных территориях. Сейчас, чтобы зарегистрировать ребенка или получить помощь жителям временно оккупированных территорий, нужно приложить усилия, потратить деньги и время – приехать на подконтрольную территорию, найти жилье, отстоять очереди на КПВВ. С запуском сервиса онлайн-регистрации еМалятко каждый сможет получить необходимую услугу без очередей, бюрократии, лишних поездок и сверхусилий. Это один из примеров, как государство восстанавливает связи через удобные сервисы », – отметил Михаил Федоров

Вскоре услугой еМалятко смогут воспользоваться жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя. Для этого Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством юстиции Украины и Государственной судебной администрацией Украины запустят новый сервис.

Ранее родители были лишены возможности пользоваться оформлением услуги на портале Дія, ведь процедура регистрации детей на временно оккупированных территориях предусматривает установление факта рождения ребенка судом.

Однако теперь родители смогут получить услугу еМалятко на основании экземпляра электронного судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Обмен данными будет происходить автоматически.

Также Михаил Федоров выразил благодарность за поддержку этой инициативе Вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову.

Услуги, которые доступны на портале Дія для родителей из временно оккупированных территорий:

1) государственная регистрация рождения;

2) регистрация в Государственном реестре физических лиц плательщиков налогов;

3) регистрация места жительства ребенка при рождении – при условии регистрации на территории Украины и подключения соответствующего РТГ;

4) внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографического реестра с присвоением уникального номера записи в нем;

5) внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов, который ведется в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;

6) происхождения ребенка (признание отцовства)

7) определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины.

Запустив эту услугу, Украина стала страной-лидером в мире по предоставлению онлайн-услуг для детей. Услуга еМалятко уже год доступна украинским родителям новорожденных на портале Дія онлайн и оффлайн – в 780 населенных пунктах. Ее можно оформить с помощью администратора в роддоме, отделе ДРАЦС или ЦНАП. Уровень удовлетворенности услугой еМалятко составляет 90-100%. Сервис уже воспользовались более 50 000 семей.