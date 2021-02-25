В Луганской области сделали первые прививки от COVID-19

Медицинская сестра мобильной бригады КНП «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи» Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог КНП ЛОР «Луганская областная детская клиническая больница» Сергей Пономарев первыми в области получили прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В Луганской области начат первый этап вакцинации. Сегодня мы получили 14300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. Кроме военных во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых). Первый этап вакцинации на Луганщине планируется провести в срок март-апрель 2021 », – прокомментировала событие заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

По словам главного врача Луганской областной детской клинической больницы Светланы Ошеки, вакцинация совершенно безопасна: «Уровень вакцинации – уровень развития общества. Вакцина – это РНК-части вируса и у людей, которым она вводилась ни разу не было аллергических реакций, в том числе анафилактического шока ».

Отметим, вакцинация осуществляется добровольно.

Напомним, 23 февраля 2021 в Украине из Индии прибыла первая партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Covishield). Это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZenecа. Вакцина, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Она одобрена ВОЗ для экстренного применения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. 22 февраля 2021 Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало эту вакцину для экстренного применения. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины (промежуток между ними составляет 28 суток). Может храниться до шести месяцев при температуре 2 + 8 градусов.