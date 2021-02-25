В 2021 году “Укравтодор” намерен восстановить более 350 км дорог в Луганской области

В планах “Укравтодора”на новый строительный сезон – увеличение протяженности восстановленных маршрутов Востока Украины. Ожидаемый результат работы в течение 2020-2021 годов – восстановленные 310 км государственных дорог в Донецкой области и более 600 км в Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Развитие доступности инфраструктуры Донецкой и Луганской областей важно и для международных финансовых организаций. Так, значительный объем средств на ремонт восточных коридоров в 2021 году предоставит Международный банк реконструкции и развития.

За средства МФО на Луганщине в этом году запланирован ремонт почти 180 км автодорог:

🔹 Н-26 Чугуев – Меловое (через г.Старобельск) на участке км 136 + 000 – км 148 + 000 (протяженностью 12 км)

🔹 Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на двух участках: км 16 + 600 – км 86 + 600 (протяженностью 70 км) и км 93 + 400 – км – 145 + 075 (протяженностью 51,6 км)

🔹 Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на двух участках: км 71 + 900 – км 93 + 500 (протяженностью 21,6 км) и км 101 + 000 – км 121 + 400 (протяженностью 20,4 км ).



За государственный счет будет отремонтировано 201 км дорог Луганщины. С учетом профинансированных МБРР километров, план Укравтодора в 2021 году – восстановление 376,6 км в Луганской области.



В Донецкой области в 2021 году предусмотрен ремонт 156 км дорог государственного значения.