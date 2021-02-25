На Луганщине ожидается потепление

Сегодня, 25 февраля, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 мороза, днем от 4 0 мороза до 1 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-11 0 мороза, днем около 0 0 .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 0 мороза, днем 0-2 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 26 февраля – 1 марта 2021

26.02 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

27.02 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

28.02 Облачно. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

01.03 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.