Источник: Без водоотлива шахты Исаковское водохранилище в ОРЛО обречено. ВИДЕО

Надежда на то, что осенние и зимние осадки спасут от обмеления крупнейшее водохранилище – Исаковское, расположенное на неподконтрольной территории Луганщины, не оправдались. Причина кроется в прекращении водоотлива в результате бездумной “реорганизации” шахт.

Свежее видео обмелевшего водоема опубликовал телеграм-канал “Тайны Луганской Республики”.

“Наполняемость водохранилища на данный момент находится на очень низких для нынешнего периода года показателях. Без водоотлива шахты “Романовская” водохранилище обречено в ближайшие годы. Если все прогнозы чиновников ЛНР строились на том, что вдруг выпадет 2-3 метра снега и это спасет водоемы, то можем лишь сказать, что надежды на “авось” не оправдались. Река Ольховка также не появилась, потому что Елизаветинское водохранилище находится на грани полного пересыхания”, – сказано в сообщении.

Водохранилище было сооружено в 1933 году. Согласно данным открытых источников, в годы Второй мировой войны плотина была разрушена и отстроена только в 1954 году. Долгое время водоем использовался для водоснабжения, рыболовства. С 1960 годов здесь начала формироваться рекреационная зона с дачными домиками и базами отдыха.

Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать в 2020 году. Местные жители считают, что это связано с закрытием шахт незаконными вооруженными формированиями так называемой “ЛНР”.