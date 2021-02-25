Замуровали в стену: на Луганщине нашли схрон с 8 тысячами смертоносных предметов. ВИДЕО

Оперативники Управления уголовного розыска, сотрудники полиции Лисичанска, взрывотехники ГУНП совместно с сотрудниками СБУ и специалистами ГСЧС, при проверке оперативной информации, обнаружили тайник оружия и боеприпасов боевиков так называемой “ЛНР”. В целом из схрона было изъято более 8000 смертоносных предметов.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Оперативники получили информацию о том, что в 2014 году боевики, используя труд незаконно задержанных граждан Украины – местных жителей, привезли и разгрузили средства поражения у заброшенного бомбоубежища завода РТИ в г. Лисичанск.

В дальнейшем члены незаконных вооруженных формирований самостоятельно перенесли боеприпасы внутрь бомбоубежища, где спрятали в заранее подготовленной нише в стене и затем замуровали ее кирпичом.

Из тайника изъято мины 82 мм, снаряды ВОГ различных модификаций, некоторые со следами переработки, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, РПГ различных модификаций, снаряды к РПГ и стартовые двигатели к ним, реактивный пехотный огнемет, тротиловые шашки, снаряды и патроны различных калибров.

По заключению взрывотехников и специалистов ГСЧС, некоторые из обнаруженных боеприпасов перевозить нельзя, поэтому решается вопрос об их уничтожении на месте.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».