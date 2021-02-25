В “Л/ДНР” готовят жителям “сюрприз” после приезда “кураторов” РФ

В непризнанных “республиках” Донбасса в самое ближайшее время произойдет еще одно повышение тарифов ЖКХ.

Об этом сообщил сепаратистский Telegram-канал “Четкий Луганск” со ссылкой на информированные источники, передает Диалог.UA.

По данным ресурса, повышение цен произойдет уже в марте-апреле 2021 года. Связано это с тем, что Россия резко урезала финансирование “республик”, у Москвы больше нет финансов для “Л/ДНР”.

Telegram-канал отметил, что решение о тарифах было принято после приезда на Донбасс высокопоставленной комиссии из Москвы.

“Вчера (23 февраля – ред.) в Донецке была встреча представителей российского Министерства финансов и Министерства экономического развития РФ с представителями властей “республик”… Дали указания искать источники финансирования, а не надеяться на постоянные дотации”, – поделился информацией сепаратистский ресурс.

По его данным, тарифы на ЖКХ вырастут еще на 15-20%. Учитывая тяжелое экономическое положение “республик”, местному населению придется нелегко.

Примечательно, что только 1 февраля нынешнего года в “Л/ДНР” подняли тарифы на коммуналку на 30%.