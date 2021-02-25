На Луганщине женщина в ходе ссоры ударила товарища ножом

Полицейские Станицы Луганской разоблачили женщину, которая причинила тяжкие телесные повреждения своему товарищу. Она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение преступления подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

В полицию поступило сообщение медиков о том, что к ним госпитализировали 47-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили обстоятельства и лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Ею оказалась 41-летняя жительница с. Александровка.

По предварительной информации, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла ножевые ранения потерпевшему.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие.