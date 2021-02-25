В Рубежном и Калмыковке спасатели ликвидировали возгорание в жилых домах, а в Лисичанске – на подворье

24 февраля в 19:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дыме из-под крыши жилого дома по адресу: г.. Рубежное, ул. Биченкова.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области установили, что задымление возникло из-за возгорания утеплителя дымоходной трубы.

Пожар на площади 2 кв. м локализован в 19:33 и ликвидирован в 19:38.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 2 единицы техники.

Также 23 февраля в 16:00 поступило сообщение о том, что идет дым из жилого дома по адресу: Старобельский район, с. Калмыковка, ул. Школьная.

Прибыв на место происшествия, спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачено мебель и вещи домашнего обихода.

Пожар на площади 50 кв. м локализован в 16:50 и ликвидирован в 18:27.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Сегодня, 25 февраля, в 6:28, поступило сообщение о пожаре в частном дворе по адресу: г.. Лисичанск, ул. Карбышева.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачено хозяйственная постройка и существует угроза расположенным рядом жилому дому и сооружению.

Пожар на площади 6 кв. м локализован в 6:40 и ликвидирован в 7:24.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 10 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.