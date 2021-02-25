Может “потрепать нервы”: озвучен интересный прогноз по последствиям похода Марченко в политику

Телеведущая и жена политического деятеля и лидера партии “За жизнь” Виктора Медведчука Оксана Марченко решила пойти в политику.

Об этом говорится в материале “источника”.

С первого взгляда такое решение супругов выглядит эмоциональным. Однако появление Марченко в политике сможет потрепать нервы политика Юрия Бойко.

“Со стороны Марченко этот ход скорее направлен на эмоциональный эффект, но какой-либо самостоятельной политической активности с ее стороны не предвидится. Разве что в крыле Медведчука увидят какой-то политический ход, где она бы могла сделать что-то полезное”, – сказал эксперт Максим Степаненко.

Партия ОПЗЖ столкнулась с трудным вызовом. Марченко вряд ли сможет стать вторым лидером, но ее появление сможет лишь усилить центробежные процессы.

Подробней читайте в материале “источника”: Новая звезда ОПЗЖ: зачем Медведчук решил “слепить” из Оксаны Марченко политика.