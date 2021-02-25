На Донбассе обнаружили российскую РЛС 51У6 “Каста-2Е1”: кадры облетели Сеть

Российская Федерация развернула на оккупированной части Донецкой и Луганской областей радиолокационные станции 51У6 “Каста-2Е1”.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на отчет ОБСЕ от 17 февраля 2021 года.

Отмечается, что РЛС была обнаружена на полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка, что расположен в оккупированном боевиками “ЛНР” Перевальском районе Луганской области. Радиолокационные станции были обнаружены 15 февраля: отмечается, что расстояние от места дислокации РЛС до линии разграничения составляет 30 километров.

Тем временем волонтеры международной группы InformNapalm опубликовали данные расследования посвященного этой же РЛС. На кадрах видно, как военнослужащие РФ спешно попытались скрыть станцию от наблюдения с воздуха пленкой. Что характерно, эта пленка была из цветов государственного флага Украины.

Кроме того, волонтеры сумели сделать геолокационную привязку к местности и определить точные координаты местонахождения РЛС.

Отметим, что РЛС 51У6 “Каста-2Е1” была разработана в 1989 году на Муромском заводе радиоизмерительных приборов: после распада СССР в 1991 году этот вид вооружения начали использовать в российской армии. Серийная разработка этих РЛС была завершена в 2003 году: в Украину этот вид вооружения не поставлялся. В состав РЛС 51У6 “Каста-2Е1” входят такие транспортные единицы, как машина с антенно-мачтовым устройством на базе шасси КАМАЗ-43114, а также машина с аппаратурой и дополнительным оборудованием вместе с дизель-агрегатом АД-30 на одноосном прицепе.

Личный состав для обслуживания станции составляет 6 военнослужащих: стоит также отметить, что данная РЛС предназначена для обнаружения воздушных объектов, которые летают на сверхмалой высоте. Учитывая тот факт, что украинская авиация (самолеты и вертолеты – ред.) не используется в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, неудивительно, что РЛС занимаются обнаружением БПЛА Вооруженных сил Украины.