В Кременной на пожаре погиб мужчина

23 февраля в 19:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении жилого дома по адресу: г.. Кременная, ул. Гвардейская.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области установили, что в одной из комнат частного жилого дома горит пол, мебель и вещи домашнего обихода. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы, обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

Пожар на площади 12 кв. м локализован в 19:58 и ликвидирован в 21:10.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Причину и обстоятельства выясняют специалисты. Ведется следствие.