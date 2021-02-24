Враг лезет в окопы: на Донбассе произошла рукопашная с бойцом в российской форме

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военный в форме РФ пробрался в окоп военных ВСУ, где нанес удары штык-ножом украинском защитнику.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный волонтер Мирослав Гай.

По его информации, в среду, 24 февраля, в 13.55 в районе населенного пункта Чермалык в окопе обнаружили солдата противника в форме Российской Федерации, вооруженного штык-ножом, который бросился на украинского бойца, находившегося там на боевом дежурстве, и ранил его в лицо.

Военнослужащий ВСУ, отражая нападение, использовал огнестрельное оружие. Нападавший был ранен. Его задержали и оказали медицинскую помощь.

“Враг уже залезает в наши окопы для совершения диверсий. Считаю, что нашего бойца нужно представить к награде”, – написал Гай.

Как сообщал “источник”, 23 февраля боевики на Донбассе цинично нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по Хутору Свободному на Луганщине. При обстреле мирного населения боевики применили станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, что 23 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб сержант Дмитрий Сардак.