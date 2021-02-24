НВФ провели минирование запрещенными ПОМ-2: по факту гибели жителя Золотого-4 открыто уголовное производство. ФОТО

Управлением надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратурой задокументирован факт использования вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ запрещенного оружия в населенном пункте Луганщины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



Областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, в нарушение Минских договоренностей незаконные вооруженные формирования РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Вольный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля 2021 местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице.



В ходе осмотра места происшествия изъяты части боеприпаса, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.



Использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.



