Экс-чиновников “Укрэнерго” подозревают в нанесении убытков при строительстве подстанции “Кременская” на Луганщине

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении экс- начальнику департамента и экс-главе тендерного комитета Государственного предприятия «Национальная энергетическая компания« Укрэнерго »по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



По данным следствия, должностные лица госпредприятия умышленно создали условия, которые привели к беспричинного отклонения наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции «Кременская» в Луганской области. Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий.



Таким образом, в результате завышения предмета закупки и лишних расходов государственной компании «Укрэнерго» причинен материальный ущерб на сумму более 380 млн грн, что является тяжкими последствиями.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управлением Национальной полиции Украины.



