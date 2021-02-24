Мошенники требовали у жителя Счастья оплатить кредит, который он не оформлял

Снова предоплата за товар при покупке через Интернет лишила жителей Луганщины сбережений.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Жители г. Северодонецка, Покровска, Попасной перечислили почти 10 тысяч гривен за неполученный товар, в г. Рубежном женщина назвала полные конфиденциальные данные карточки мошеннику и потеряла 16000, а у жителя Счастье мошенники требовали оплатить кредит, который он не оформлял.

Полиция Луганщины призывает граждан быть бдительными и следовать советам:

– никогда не передавайте деньги «вперед»

– не разглашайте данные своего банковского счета

– мыслите критически и рассудительно

– посоветуйтесь с друзьями, дайте себе время, чтобы обдумать ситуацию