Мошенники требовали у жителя Счастья оплатить кредит, который он не оформлял

Снова предоплата за товар при покупке через Интернет лишила жителей Луганщины сбережений.
Об этом сообщили в полиции Луганской области.
Жители г. Северодонецка, Покровска, Попасной перечислили почти 10 тысяч гривен за неполученный товар, в г. Рубежном женщина назвала полные конфиденциальные данные карточки мошеннику и потеряла 16000, а у жителя Счастье мошенники требовали оплатить кредит, который он не оформлял.
Полиция Луганщины призывает граждан быть бдительными и следовать советам:
– никогда не передавайте деньги «вперед»
– не разглашайте данные своего банковского счета
– мыслите критически и рассудительно
– посоветуйтесь с друзьями, дайте себе время, чтобы обдумать ситуацию