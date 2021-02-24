Гармаш считает, что даже после завершения пандемии КПВВ на Донбассе вряд ли заработают как прежде

Украинский журналист и представитель Украины в Минской ТКГ Сергей Гармаш высказал мнение, что даже после окончания карантина контрольно-пропускные пункты на Донбассе вряд ли возобновят работу в прежнем режиме. Уже сейчас незаконные вооруженные формирования готовят механизмы, чтобы ограничить пропуск людей.

Об этом он сказал в комментарии “ОстроВу”.

“КПВВ с ОРДО уже никогда не заработают в прежнем режиме, потому что это целенаправленная политика России по изоляции оккупированного Донбасса от Украины и интеграции его с РФ. Даже когда закончится пандемия, я не думаю, что КПВВ откроются. Либо, их откроют, но создадут условия, когда люди все равно не смогут выезжать. Уже сейчас “власти” ОРДО подготовили механизм, как не пускать людей. Они до 2025 года планируют раздать всем жителям гражданство так называемых “ЛДНР” и изъять украинские паспорта. Естественно, что с документами “ЛДНР” люди не поедут в Украину. И сами будут бояться, и для Украины эти бумажки – не документы”, – отметил Сергей Гармаш.

Он добавил, что максимум, на что можно рассчитывать, это некоторые смягчения в пропуске со стороны “ДНР”, чтобы показать всему миру, что “это не гетто”.

“Но в полном объеме они уже вряд ли заработают”, – резюмировал журналист.