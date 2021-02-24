Больница в Станице Луганской получила медоборудование и средства защиты

Первую партию оборудования доставили в Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение. Это помощь от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции за финансирование от правительства Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Всего пять учреждений первичной медицинской помощи Донецкой и Луганской областей в рамках проекта получат оборудование стоимостью более 152 тысяч долларов США. Эти больницы обеспечивают предоставление медпомощи пострадавшему от конфликта местному населению и людям, которые пересекают линию разграничения.



В перечне оборудования: 3 монитора для ухода за пациентами, 2 портативных кислородных концентратора, 2 электрокардиографа, биохимический анализатор, установка стерилизации, бинокулярный микроскоп, инфузионная помпа, монитор Холтера, аппарат для неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких, 150 инфракрасных термометров и 10 портативных пульсоксиметров.



Кроме этого, международные партнеры передают средства индивидуальной защиты от инфекции COVID-19 для медицинского персонала и пациентов. А это 2280 лицевых щитков, 2950 респираторов FFP2, 93000 пар хирургических перчаток, 41200 пар перчаток для проведения медицинского осмотра, 24200 хирургических масок, 14 400 хирургических халатов, 270 защитных очков и 1700 пакетов для транспортировки биоматериалов.