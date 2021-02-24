В Украине сделали первую прививку от коронавируса: фото и подробности

В среду, 24 февраля, в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса – первым прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы, которая является опорной по COVID-19, Евгению Горенко.

Об этом сообщает издание “Левый берег”.

Перед прививкой Горенко измерили температуру и провели инструктаж, он рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за историчности момента.

“Если в общем – вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны ли патроны на фронте? Нужна ли амуниция? Так же в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни”, – отметил он.

Второй вакцину получила старшая сестра реанимационного отделения больницы Нонна Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола за пациентами обязателен контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.

Как сообщал “источник”, в Минздраве рассказали о схеме проведения вакцинации в Украине. В ведомстве анонсировали, что каждая из мобильных бригад, которые начнут работать с 24 февраля, может делать по 100 прививок в сутки.