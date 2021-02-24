Украинский разведчик назвал причины обострения на Донбассе

Подразделения НВФ с начала 2021 года начали активнее обстреливать позиции ВСУ на Донбассе. Кроме того, все чаще ведут обстрел снайперские группы «ЛДНР».

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL сообщил волонтер и бывший военный разведчик ВСУ Андрей Рымарук, передает ДонПресс

По состоянию на 23 февраля на Донбассе зафиксировано 129 обстрелов и три бойца ВСУ погибли от пуль снайперов НВФ. Рымарук отметил, что причиной такого обострения стало прекращения огня с достаточно жесткими мерами по сдерживанию разведывательной деятельности со стороны украинской армии. Он уточнил:

«Нам нельзя активно проводить разведку и наблюдать за врагом с помощью беспилотников. Это позволило НВФ укрепить и обустроить невидимые для нас позиции, откуда снайперами открывался огонь».

Также он сообщил, что РФ постоянно перебрасывает в ОРДЛО военную технику и боеприпасы, которые фиксирует, как украинская разведка, так и ОБСЕ. По его мнению уже в конце мая-начале июня текущего года на Донбассе будут активные артиллерийские перестрелки между ВСУ и НВФ. Рымарук подчеркнул:

«Такая тенденция прослеживается уже на протяжении многих лет. Поэтому нужно действовать на опережение, оснащать Вооруженные силы высокоточными и техническими приборами, начиная от тепловизоров и заканчивая аппаратами, что сделает невозможными действия врага».