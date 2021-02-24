Минздрав заявил об участии Украины в испытаниях новой вакцины от коронавируса: что известно

Украина присоединится к испытаниям новой вакцины от коронавируса в форме спрея и примет участие в клинических испытаниях. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Первые вакцины сделать легко, проблемы возникнут в другом – Зоряна Скалецкая

Об этом глава Минздрава заявил на ежедневном брифинге в среду, 24 февраля.

“Пришли к согласию на участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель”, – рассказал Степанов.

Он добавил, что речь идет о принципиально новом продукте, первый этап испытаний которого начинает индийская компания.

“Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине”, – рассказал он.

По словам Степанова, клинические испытания препарата планируют завершить в сентябре-октябре.

“Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности”, – сообщил он.

Как сообщал “источник”, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Добавим, что в Минздраве рассказали о схеме проведения вакцинации в Украине. В ведомстве анонсировали, что каждая из мобильных бригад, которые начнут работать с 24 февраля, может делать по 100 прививок в сутки.