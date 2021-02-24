Украину ждут погодные “качели” с дождем и снегопадами: детальный прогноз до конца февраля

До конца февраля в Украине ожидается переменчивая погода с дождями и снегопадами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 25 февраля, тепло будет в западных регионах. Днем там столбики термометров покажут +11…+14 градусов за Цельсием. Ночью температура упадет до -1…+2 градусов. В центральных регионах днем будет 7-9 тепла, ночью ожидается -2…+2 градуса. На востоке и севере страны будет -1…+4 днем и около -7 градусов ночь. В Луганской области – 11-13 мороза. На юге днем прогнозируют 1-3 градуса тепла днем, ночью – 1-6 ниже нуля.

Осадков не ожидается. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В пятницу, 26 февраля, еще больше потеплеет. На западе сохраниться прежняя температура, в центральной Украине будет днем 7-10 градусов выше нуля, ночью -1…+2. На востоке и севере в дневное время суток +5…+7 градусов, а ночью – от -1 до +1. В южных регионах потеплеет до +7…+13 градусов днем и до 1-3 тепла ночью.

Солнечно, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

В субботу, 27 февраля, ожидаются снег и дожди во всех областях. Мокрый снег будет на всей территории страны, кроме юга. Там температура днем составит +5…+7 градусов, ночью – 2-4 тепла. Похолодает до +2…+5 градусов днем на западе. В остальных областях днем ожидается +2…+4 градуса, ночью так же.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В воскресенье, 28 февраля, осадки ожидаются на Правобережье Украины. Местами будет снег, а температура днем упадет до -1…+4 градусов, ночью термометры покажут -1…+1 градус. На западе будет солнечно – 2-4 тепла днем и 0…+2 ночью. На остальной территории облачно. На юге днем +4…+7 градусов.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Как сообщал “источник”, в Украине погода на 8 марта преподнесет не очень приятный “сюрприз” – температура воздуха опустится днем до -3 градусов.