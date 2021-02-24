Дал два громких обещания: всплыли интересные детали о причинах назначения Витренко в Кабмин

И.о. министра энергетики Юрий Витренко, для назначения которого на должность главы Минэнерго Верховная Рада накануне приняла изменения в закон о госслужбе, пообещал президенту Владимиру Зеленскому обеспечить доходность государственных энергетических компаний и не допустить роста стоимости газа в Украину.

Об этом говорится в материале “источника”.

Так, Витренко накануне заявил, что знает, как сделать все государственные энергетические компании прибыльными, что является очень важной темой для президента.

“Я сделаю так, чтобы “Энергоатом” был прибыльным, “Центрэнерго” был прибыльным, чтобы мы избавились критической зависимости от любых энергоносителей из России”, – заявил он.

Правда, для этого ему надо будет оставить без влияния в сфере Коломойского и Ахметова, которые предпочитают топить государственные предприятия в ущерб ради получения миллиардных прибылей, а в это не слишком верится.

Но главное обещание Витренко касается другого болезненного для Зеленского вопроса.

“Мы не допустим того, чтобы тариф на газ после окончания действия ограничений, вырос выше 6.99 грн за кубометр. Правительство разрабатывает решения, которым будет обеспечиваться цена газа для населения до конца года”, – заявил он.

А в придачу он еще и пообещал вернуть единую платежку за газ.

Детальнее читайте в материале “источника”: “Хоть тушкой, хоть чучелом: зачем Зеленский все-таки пропихнул Витренко в Кабмин”.