Луганщина оказалась в “оранжевой” карантинной зоне

В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом пишет Главред

Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую, говорится на сайте Минздрава.

Какие области попали в оранжевую карантинную зону:

Винницкая;

Донецкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Луганская;

Тернопольская.

Оранжевая зона

“Оранжевый” уровень эпидемической опасности вводят, когда в регионе есть хотя бы один из следующих признаков:

превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 – более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Красная зона

“Красный” уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

На территории регионов с “красным” уровнем, кроме ограничений, действующих на “желтом” и “оранжевом” уровне также запрещена:

работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Зеленая зона – ограничения:

Масочный режим;

Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;

Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

Все ограничения зеленой зоны;

Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;

В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;

Запрещена работа хостелов;

Не проводится плановая госпитализация;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.