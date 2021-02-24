У ВСУ на Донбассе снова потери: данные от штаба ООС

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.



Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песок- из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.



Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Шумов, а у Причепиловки и Катериновки – еще и из стрелкового оружия.



В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник совершил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово – из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.



На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.



С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.