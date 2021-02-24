В Станице Луганской разоблачили вора

60-летний безработный мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, обоснованно подозревается в совершении кражи продуктов питания из квартиры своего односельчанина.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

В полицию Станицы Луганской обратился 64-летний житель с. Ольховое и сообщил, что неизвестный проник в его дом и совершил кражу.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и местонахождение вора – 60-летнего жителя с. Ольховое.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 185 УК Украины «Кража» продолжаются следственные действия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.