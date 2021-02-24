Житель Луганщины, пострадавший от взрыва мины, умер в больнице

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня, и кроме обстрелов наших позиций из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вольному (Золотое-4), что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

НВФ применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.



Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Врачи несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.



Собранные в полном объеме материалы будут направлены в СО СБУ г. Северодонецка для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины – Террористический акт.