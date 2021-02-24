“Российская сторона снова отказала в открытии КПВВ”, – Украинская делегация в ТКГ

2

По инициативе Главы украинской делегации Леонида Кравчука начиная с 24 февраля, Украина предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое» и «Счастье».

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.


“Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в «Счастье». Желтый – в «Золотом»”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.


“Наша оценка:

  • Представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.
  • На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях).
  • Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября.
  • Ждем соответствующей оценки такому «решению» со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций”, – добавили в пресс-службе.