“Российская сторона снова отказала в открытии КПВВ”, – Украинская делегация в ТКГ

По инициативе Главы украинской делегации Леонида Кравчука начиная с 24 февраля, Украина предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое» и «Счастье».
Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
“Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в «Счастье». Желтый – в «Золотом»”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.
“Наша оценка:
- Представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.
- На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях).
- Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября.
- Ждем соответствующей оценки такому «решению» со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций”, – добавили в пресс-службе.