По прогнозам ВОЗ, пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года.

В Украине почти 6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 24 февраля

Об этом сообщает агентство АА.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что необходимости в карантинных ограничениях уже нет, даже несмотря на дальнейшее распространение вируса.

“Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться”, – отметил он.

Клюге высказался и о новых мутациях, объяснив их появление тем, что вирус пытается адаптироваться к человеку. Он назвал это нормальным процессом. Ученые смогут адаптировать вакцины под новые штаммы. Нет надобности разрабатывать их с нуля.

Как сообщал “источник”, одна из стран из “зеленой зоны” по коронавирусу пошла на хитрый ход, чтобы показать себя с хорошей стороны. Таким способом пользовались несколько стран с тех пор, как появился коронавирус. В отличие от Украины, которая честно показывает свою статистику.