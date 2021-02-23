Стычки у Офиса президента в Киеве: появились данные о задержанных и раненых, фото и видео

После вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы и конфискации имущества, в Киеве и ряде городов Украины люди вышли на протесты против решения суда. В Киеве под Офисом президента продолжаются столкновения протестующих с полицией – несколько полицейских получили ожоги глаз.

Об этом сообщает полиция Киева.

Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в полицейских файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Часть людей начала расходиться. Те, кто остался, провоцируют правоохранителей на конфликт, бросают фаеры, запускают салюты. Как видно на фото с места, с одного из полицейских сорвали каску и подожгли ее.

Организаторы протеста анонсировали на субботу, 27 февраля, начало бессрочной акции.

Как сообщал “источник”, активист Сергей Стерненко, которого во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы признал виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, выразил свое несогласие с приговором.