На Луганщине мирный житель подорвался на неустановленном взрывном устройстве, – волонтер

Сегодня, около 17:00, на неустановленном взрывном устройстве во дворе своего частного дома подорвался местный житель Хутора Вольный (Золотое-4, ул. Вторая Вольная) 1947 года рождения.

Об этом сообщил глава Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин.

По предварительным данным, в результате взрыва мужчина получил многочисленные минно-взрывные ранения брюшной полости, нижних и верхней конечностей.

“Первую медицинскую помощь пострадавшему оказывала социальный работник Гуманитарной миссии “Пролиска”, проживающая на Хуторе Вольный. Далее, в связи с тем, что скорая помощь по причинам безопасности не посещает Хутор Вольный, содействие в эвакуации раненого в центральную часть Золотого-4 была оказана военнослужащими Вооруженных Сил Украины. В 17-25 мужчина передан бригаде “скорой помощи” на более безопасной территории”, – сообщил Евгений Каплин.

По его информации мужчину отправили на госпитализацию в одно из медицинских учреждений области. Других прогнозов относительно стабильности здоровья мужчины пока нет.