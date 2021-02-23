Как в Украине будут прививать от Covid-19: в Минздраве описали схему

Во вторник, 23 февраля, в Украину приехала первая партия (500 тысяч доз) вакцин от коронавируса AstraZeneca. В Минздраве анонсировали, что каждая из мобильных бригад, которые начнут работать с 24 февраля, может делать по 100 прививок в сутки.

Об этом на брифинге в “Укринформе” сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в Украине будет использоваться каскадная модель вакцинации. Это означает, что мобильные бригады будут работать все время. При этом, учитывая, что вакцинацию препаратом AstraZeneca будут делать в два этапа, бригады будут работать в определенном порядке.

“Мы на бригаду рассчитываем занятость по 100 вакцинаций в течение 28 дней. То есть они используют 2 800 вакцин. После этого на 29 день они возвращаются в первое учреждение, которое вакцинировали 28 дней назад, и проводят повторную вакцинацию“, – пояснил заместитель министра здравоохранения.

По его словам, когда будут поступать новые партии вакцины, количество бригад будет увеличено.

“Это позволит нам постоянно быть в процессе вакцинации и постоянно привлекать медицинских работников и это приведет к снижению количества программных ошибок, которые могут возникать при проведении вакцинаций“, – резюмировал Ляшко.

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