Представители МОМ передали пограничникам медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе

Пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции, при финансировании от правительства Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Чтобы обеспечить сотрудников КПВВ всем необходимым для реагирования на чрезвычайные ситуации, угрозы жизни людей, представители Международной организации по миграции (далее – МОМ) передадут Государственной пограничной службе Украины 5 дефибрилляторов, 25 комплектов для реанимации, 25 бесконтактных термометров и 5 цифровых тонометров общей стоимостью 51 тыс . долларов США.

Сегодня, 23 февраля 2021, оборудование было передано Краматорскому и Луганскому пограничным отрядам. А за несколько дней оборудование получат пограничники в Мариуполе.

В рамках проекта современное оборудование, в соответствии с определенными потребностями, также получат медицинские учреждения Донетчины и Луганщины, обеспечивающие предоставление первичной медико-санитарной помощи пострадавшему от конфликта населению и лицам, пересекающим линию разграничения.

Помощь, оказываемая в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и областными администрациями – часть программы МОМ в Украине по реагированию на COVID-19. «Как и до пандемии, так и во время нее усилия МОМ направлены на непрерывное обеспечение гуманного и организованного передвижения людей через линию разграничения и удовлетворение сиюминутных потребностей пострадавшего от конфликта населения», – отметил Глава Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи отметил, что Япония придает большое значение помощи жителям Донецкой и Луганской областей и с 2014 года активно участвует в проектах, реализуемых МОМ и другими агентствами ООН. «Среди проектов, которые поддерживает Япония на фоне пандемии COVID-19, мы передаем медицинское оборудование для местных больниц и КПВВ вдоль линии разграничения. Мы выбрали такое важное и необходимое оборудование, которое будет иметь решающую роль в обеспечении здоровья населения в регионах », – сказал посол Такаши Кураи.

«Япония занимает твердую позицию поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и обязательно будет придерживаться этого курса и сотрудничать с Украиной», – добавил он.

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что пограничники ежедневно обеспечивают пропуск граждан через линию разграничения, предоставляя им необходимую помощь.

«В 2020 году военнослужащие ГПСУ в контрольных пунктах въезда-выезда осуществили оформление почти 3 миллионов человек. И мы благодарны международным партнерам за постоянную ощутимую поддержку Украины и украинских граждан, особенно тех, кто вынужден преодолевать путь, пересекая линию разграничения с ОРДЛО. Полученное медицинское оборудование улучшит условия обеспечения КПВВ для оказания помощи людям, которые в ней будут нуждаться », – сказал Председатель ГПСУ. Он добавил, что ранее в рамках проекта для предотвращения распространения COVID-19 пограничники также получали крайне необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекторы.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), медицинские нужды входят в тройку основных причин, по которым люди пересекают линию разграничения.