Проект по электрификации ж/д путей поможет сократить длительность поездки на поезде “Киев-Лисичанск”

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов профинансировать электрификацию железнодорожных путей на участке Северск-Лисичанск в рамках программы “Восстановление Донбасса”.

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава сообщил в ходе всеукраинского форума “Украина 30. Инфраструктура”, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Если “Укрзализныця” вовремя подготовит проектную документацию, мы в Министерстве финансов уже получили одобрение от Европейского инвестиционного банка, чтобы профинансировать этот проект в рамках программы “Восстановление Донбасса”, – уточнил чиновник.

По словам замминистра, проект предусматривает модернизацию и электрификацию железнодорожного участка от станции “Северск” через Новозолотаревку до вокзала Лисичанска и позволит сократить длительность поездки из Киева до Лисичанска и Северодонецка до 8 часов с нынешних минимальных 12 часов.

Кава напомнил, что в агломерации Северодонецка и Лисичанска проживает около половины жителей подконтрольной Украине территорий Луганской области.

По словам Кавы, в перспективе также можно говорить об ускорении железнодорожного сообщения между Мариуполем и Краматорском, для чего необходимо построить около 30 км ж/д путей между Кураково и Южнодонбасской, что позволит более чем на 200 км сократить расстояние между Мариуполем и Краматорском для ж/д транспорта.