За минувшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли трое пациентов

Лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девять, Рубежное – четыре, Северодонецк – двадцать, Кременской район – одно, Новоайдарский – пять, Новопсковский – три, Попаснянский – одно, Сватовский – одно, Троицкий – три.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 798 человек.

Из них выздоровели – 13535 (129 за последние сутки); лечатся – 813 (166 – стационарно, 647 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 550 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 516.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 11,6%.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Лисичанска, 84-летний мужчина из Северодонецка и 62-летний мужчина с Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 450 человек



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 февраля (09:00) в Украине 1311844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 25 309 летальных, 1151777 человек выздоровели. Всего проведено 6738144 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4182 новых случая; летальных – 153; осуществлено 49600 тестирований; выздоровели 4351 человек.