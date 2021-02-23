Благодаря «Большому строительству 2020» на Луганщине построено и реконструировано 15 социальных объектов. ФОТО

В Луганской области в рамках «Большого строительства» полностью завершены ремонты в 15 социальных объектах. Построено, реконструировано или отремонтировано 4 детских сада, 7 школ и 4 спортивных объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам развития громад и территории Украины.

На реализацию таких проектов было выделено в 2020 году 109, 4 млн грн: из Государственного фонда регионального развития – 84,6 млн грн, из бюджетов органов местного самоуправления – 24, 8 млн грн.

Детские сады

Благодаря строительству, ремонту и реконструкции четырех садиков 380 дошкольников уже учатся в современных и удобных условиях.

Капитальный ремонт дошкольного учреждения ясли-сад № 4 по ул. Козюменского, 16, пгт Беловодск, Беловодского района

В заведении отремонтированы сети водоснабжения и канализации, проведены работы по электроосвещению, сделано ограждение, обустроены детские площадки, обеспечено благоустройство территории и приобретено новое оборудование.

В результате ремонта для 110 детей созданы комфортные условия для безопасного пребывания и получения дошкольного образования.

Общая сметная стоимость проекта составила 13, 3 млн грн.

Капитальный ремонт Беловодского коммунального дошкольного учебного заведения общего развития (ясли-сад №3) «Родничок» по ул. Школьная, 4, пгт Беловодск, Беловодского района

В детском саду проведено устройство сетей водопровода, канализации и канализационной насосной станции. Отремонтировано внутренние помещения и пол. Также осуществлена термомодернизация, обустроен фасад, крыльцо и эвакуационные лестницы.

Благодаря ремонту 160 детей получают дошкольное образование в комфортных и безопасных условиях.

Общая сметная стоимость проекта составила 14, 3 млн грн.

Капитальный ремонт зданий детского сада, расположенного по адресу: ул. Пизныка, 16, с. Лиман, Старобельского района

В рамках «Большого строительства» достроен генераторный блок; полностью выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен и фасада, заменены оконные блоки и внешние дверные блоки.

В здании отремонтировано комнаты, проведена замена системы отопления, электропроводки и освещения в комнатах и ​​актовом зале, установлен теплый пол в игровых комнатах и ​​оборудован пищеблок.

На территории сада установлены детские игровые площадки и беседки, проведен ландшафтный дизайн и озеленение территории заведения.

Обновленный сад могут посещать 60 детей.

Общая сметная стоимость проекту составила 5, 5 млн грн.

Капитальный ремонт ДУЗ «Колосок» в с. Бутово Чмыровской объединенной территориальной громады

В саду осуществлен капитальный ремонт помещений – устроено плитку, оштукатурены и окрашены стены, проведено отопление, освещение, установлена ​​новая сантехника, межкомнатные двери и теплый пол. Утеплен фасад здания, заменены кровля и установлены энергосберегающие окна и двери. Проведено благоустройство территории и приобретена новая мебель. Кроме того, отныне сад имеет собственную котельную.

Благодаря ремонту создано 50 мест для детей и 15 рабочих мест.

Общая сметная стоимость проекта составила 8, 3 млн грн.

Школы

Благодаря программе «Большое строительство» в пяти школах области созданы удобные и безопасные условия для обучения 4611 учащихся.

Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 10 г.. Северодонецка, бульвар Дружбы Народов, д. 47 (санация)

В школе, где учится 545 учеников, утеплены цоколь, фасад и чердак, заменены дверные и оконные блоки, отремонтирована кровля, заменены трубы и радиаторы отопления, устроен пандус, проведены осветительные и электромонтажные работы.

Общая сметная стоимость проекта составила 11, 8 млн грн.

Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 13 г.. Северодонецка Луганской обл, ул. Маяковского, д. 19 (санация)

В здании утеплен фасад, заменены окна, двери, система отопления, обустроена плитка по прилегающей территории, установлен подъемник для учащихся с ограниченными возможностями, современные системы пожарной сигнализации и оповещения.

В обновленной школе учатся 570 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 18, 9 млн грн.

Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 г.. Северодонецка Луганской обл, пр. Химиков, д. 18 (санация)

Отныне 520 учеников будут учиться в школе, в которой утеплены и отделаны внешние стены, заменены кровля, оконные и дверные блоки, устроен пандус.

Общая сметная стоимость проекту составила 18, 9 млн грн.

Реконструкция (термомодернизация) здания Лисичанской общеобразовательной школы I-III ступеней № 14 Лисичанского городского совета Луганской области,, ул. Гарибальди, д. 13 (санация)

Утеплены цоколь, фасад, перекрытия и чердак. Заменены окна и двери, обновлены фасады, заменены трубы и радиаторы отопления, устроен пандусы и крыльцо.

В отремонтированной школе в комфортных условиях учатся 1296 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 25, 6 млн грн.

Реконструкция (термомодернизация) здания Бондаревский гимназии Марковской районной государственной администрации Луганской области, с. Бондаровка, ул. Дружбы, д. 53 (санация)

Теперь 360 учеников школы учатся в здании с отремонтированной крышей, утепленным цоколем, фундаментом, фасадом и чердаком и замененными окнами и дверями.

Общая сметная стоимость проекта составила 12, 2 млн грн.

Реконструкция (термомодернизация) здания Леснополянской общеобразовательной школы I-III ступеней Марковской районной государственной администрации Луганской области, с. Лесная Поляна, ул. Власа Погребенка, д. 1 (санация)

В учебном заведении на 320 учеников утеплены и отделаны внешние стены и цоколь, заменена и утеплена кровля, устроен пандус.

Общая сметная стоимость проекта составила 8, 4 млн грн.

Капитальный ремонт спортивного зала КЗ «Станично-Луганская СОШ № 1 I-III ступеней Станично-Луганского района Луганской области по адресу: с. Станица Луганская, кв. Молодежный, д.19

Благодаря «Большому строительству» в школе проведен капитальный ремонт стен, потолка, пола, электропроводки, водоснабжения и водоотведения, заменены оконные блоки и внешние дверные блоки, освещения, отремонтировано спортивный зал. Отныне в комфортных и безопасных условиях учится 1000 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 4, 5 млн грн.

Спортивная инфраструктура

Благодаря реализации четырех объектов спортивной инфраструктуры 102 тыс. жителей Луганской области получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях

Строительство зала спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ «Олимп», расположенного по адресу: Луганская обл., Г.. Кременная, ул. Центральная, 3

На территории построены тренажерный зал и переход, соединивший спортзал с существующим спортивным комплексом. Закуплено современное оборудование, осуществлено благоустройство территории.

Проект имеет влияние на 18859 человек населения.

Общая сметная стоимость проекта составила 25,2 млн грн.

Реконструкция стадиона КУ «Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой« Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии »

На территории стадиона построено трибуны, устроено полосу препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки и площадка с тренажерами.

Более 18 тыс человек могут воспользоваться новой спортивной инфраструктурой.

Общая сметная стоимость проекта составила 27,0 млн грн.

Улучшение доступа к спортивной инфраструктуры и популяризации занятий спортом среди населения Новопсковской ОТГ, путем проведения капитального ремонта стадиона «Будівельник», расположенного по адресу: с. Новопсков, ул. Партизанская 7-Б

На стадионе проведен капитальный ремонт – заменены старые трибуны, отремонтированы админздания, ограждения, обновлены беговые дорожки.

Проект имеет влияние на 33815 человек населения.

Общая сметная стоимость проекта составила 10, 3 млн грн.

Реконструкция сооружений КУ «Стадион« Нива »Станично-Луганского района (баскетбольное поле, замощение) по адресу: пгт Станица Луганская, ул. 5-я Линия, 22-б

Благодаря «Большому строительству» на территории стадиона построено поле для мини-футбола с искусственным покрытием, построено поле для баскетбола, установлено ограждения и освещения игровых площадок, приобретено оборудование.

Заниматься спортом и посещать спортивные мероприятия могут почти 50 тыс. человек.

Общая сметная стоимость проекта составила 12,3 млн.грн.