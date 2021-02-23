Благодаря «Большому строительству 2020» на Луганщине построено и реконструировано 15 социальных объектов. ФОТО

3

В Луганской области в рамках «Большого строительства» полностью завершены ремонты в 15 социальных объектах. Построено, реконструировано или отремонтировано 4 детских сада, 7 школ и 4 спортивных объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам развития громад и территории Украины.

На реализацию таких проектов было выделено в 2020 году 109, 4 млн грн: из Государственного фонда регионального развития – 84,6 млн грн, из бюджетов органов местного самоуправления – 24, 8 млн грн.

Детские сады

Благодаря строительству, ремонту и реконструкции четырех садиков 380 дошкольников уже учатся в современных и удобных условиях.

  1. Капитальный ремонт дошкольного учреждения ясли-сад № 4 по ул. Козюменского, 16, пгт Беловодск, Беловодского района

В заведении отремонтированы сети водоснабжения и канализации, проведены работы по электроосвещению, сделано ограждение, обустроены детские площадки, обеспечено благоустройство территории и приобретено новое оборудование.

В результате ремонта для 110 детей созданы комфортные условия для безопасного пребывания и получения дошкольного образования.

Общая сметная стоимость проекта составила 13, 3 млн грн.

  1. Капитальный ремонт Беловодского коммунального дошкольного учебного заведения общего развития (ясли-сад №3) «Родничок» по ул. Школьная, 4, пгт Беловодск, Беловодского района

В детском саду проведено устройство сетей водопровода, канализации и канализационной насосной станции. Отремонтировано внутренние помещения и пол. Также осуществлена термомодернизация, обустроен фасад, крыльцо и эвакуационные лестницы.

Благодаря ремонту 160 детей получают дошкольное образование в комфортных и безопасных условиях.

Общая сметная стоимость проекта составила 14, 3 млн грн.

  1. Капитальный ремонт зданий детского сада, расположенного по адресу: ул. Пизныка, 16, с. Лиман, Старобельского района

В рамках «Большого строительства» достроен генераторный блок; полностью выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен и фасада, заменены оконные блоки и внешние дверные блоки.

В здании отремонтировано комнаты, проведена замена системы отопления, электропроводки и освещения в комнатах и ​​актовом зале, установлен теплый пол в игровых комнатах и ​​оборудован пищеблок.

На территории сада установлены детские игровые площадки и беседки, проведен ландшафтный дизайн и озеленение территории заведения.

Обновленный сад могут посещать 60 детей.

Общая сметная стоимость проекту составила 5, 5 млн грн.

  1. Капитальный ремонт ДУЗ «Колосок» в с. Бутово Чмыровской объединенной территориальной громады

В саду осуществлен капитальный ремонт помещений – устроено плитку, оштукатурены и окрашены стены, проведено отопление, освещение, установлена ​​новая сантехника, межкомнатные двери и теплый пол. Утеплен фасад здания, заменены кровля и установлены энергосберегающие окна и двери. Проведено благоустройство территории и приобретена новая мебель. Кроме того, отныне сад имеет собственную котельную.

Благодаря ремонту создано 50 мест для детей и 15 рабочих мест.

Общая сметная стоимость проекта составила 8, 3 млн грн.

Школы

Благодаря программе «Большое строительство» в пяти школах области созданы удобные и безопасные условия для обучения 4611 учащихся.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 10 г.. Северодонецка, бульвар Дружбы Народов, д. 47 (санация)

В школе, где учится 545 учеников, утеплены цоколь, фасад и чердак, заменены дверные и оконные блоки, отремонтирована кровля, заменены трубы и радиаторы отопления, устроен пандус, проведены осветительные и электромонтажные работы. 

Общая сметная стоимость проекта составила 11, 8 млн грн.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 13 г.. Северодонецка Луганской обл, ул. Маяковского, д. 19 (санация)

В здании утеплен фасад, заменены окна, двери, система отопления, обустроена плитка по прилегающей территории, установлен подъемник для учащихся с ограниченными возможностями, современные системы пожарной сигнализации и оповещения.

В обновленной школе учатся 570 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 18, 9 млн грн.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 г.. Северодонецка Луганской обл, пр. Химиков, д. 18 (санация)

Отныне 520 учеников будут учиться в школе, в которой утеплены и отделаны внешние стены, заменены кровля, оконные и дверные блоки, устроен пандус.

Общая сметная стоимость проекту составила 18, 9 млн грн.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания Лисичанской общеобразовательной школы I-III ступеней № 14 Лисичанского городского совета Луганской области,, ул. Гарибальди, д. 13 (санация)

Утеплены цоколь, фасад, перекрытия и чердак. Заменены окна и двери, обновлены фасады, заменены трубы и радиаторы отопления, устроен пандусы и крыльцо.

В отремонтированной школе в комфортных условиях учатся 1296 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 25, 6 млн грн.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания Бондаревский гимназии Марковской районной государственной администрации Луганской области, с. Бондаровка, ул. Дружбы, д. 53 (санация)

Теперь 360 учеников школы учатся в здании с отремонтированной крышей, утепленным цоколем, фундаментом, фасадом и чердаком и замененными окнами и дверями.

Общая сметная стоимость проекта составила 12, 2 млн грн.

  1. Реконструкция (термомодернизация) здания Леснополянской общеобразовательной школы I-III ступеней Марковской районной государственной администрации Луганской области, с. Лесная Поляна, ул. Власа Погребенка, д. 1 (санация)

В учебном заведении на 320 учеников утеплены и отделаны внешние стены и цоколь, заменена и утеплена кровля, устроен пандус.

Общая сметная стоимость проекта составила 8, 4 млн грн.

  1. Капитальный ремонт спортивного зала КЗ «Станично-Луганская СОШ № 1 I-III ступеней Станично-Луганского района Луганской области по адресу: с. Станица Луганская, кв. Молодежный, д.19

Благодаря «Большому строительству» в школе проведен капитальный ремонт стен, потолка, пола, электропроводки, водоснабжения и водоотведения, заменены оконные блоки и внешние дверные блоки, освещения, отремонтировано спортивный зал. Отныне в комфортных и безопасных условиях учится 1000 учеников.

Общая сметная стоимость проекта составила 4, 5 млн грн.

Спортивная инфраструктура

Благодаря реализации четырех объектов спортивной инфраструктуры 102 тыс. жителей Луганской области получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях

  1. Строительство зала спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ «Олимп», расположенного по адресу: Луганская обл., Г.. Кременная, ул. Центральная, 3

На территории построены тренажерный зал и переход, соединивший спортзал с существующим спортивным комплексом. Закуплено современное оборудование, осуществлено благоустройство территории.

Проект имеет влияние на 18859 человек населения.

Общая сметная стоимость проекта составила 25,2 млн грн.

  1. Реконструкция стадиона КУ «Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой« Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии »

На территории стадиона построено трибуны, устроено полосу препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки и площадка с тренажерами.

Более 18 тыс человек могут воспользоваться новой спортивной инфраструктурой.

Общая сметная стоимость проекта составила 27,0 млн грн.

  1. Улучшение доступа к спортивной инфраструктуры и популяризации занятий спортом среди населения Новопсковской ОТГ, путем проведения капитального ремонта стадиона «Будівельник», расположенного по адресу: с. Новопсков, ул. Партизанская 7-Б

На стадионе проведен капитальный ремонт – заменены старые трибуны, отремонтированы админздания, ограждения, обновлены беговые дорожки.

Проект имеет влияние на 33815 человек населения.

Общая сметная стоимость проекта составила 10, 3 млн грн.

  1. Реконструкция сооружений КУ «Стадион« Нива »Станично-Луганского района (баскетбольное поле, замощение) по адресу: пгт Станица Луганская, ул. 5-я Линия, 22-б

Благодаря «Большому строительству» на территории стадиона построено поле для мини-футбола с искусственным покрытием, построено поле для баскетбола, установлено ограждения и освещения игровых площадок, приобретено оборудование.

Заниматься спортом и посещать спортивные мероприятия могут почти 50 тыс. человек.

Общая сметная стоимость проекта составила 12,3 млн.грн.