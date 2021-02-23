Высокие каблуки и строгий наряд: Тимошенко появилась в Раде в новом образе, фото

Народный депутат, лидер ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко привлекла внимание своим внешним видом – она продемонстрировала на заседании парламента строгий черно-белый образ, который дополнила массивными ботильонами на высоком каблуке.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Юлия Тимошенко во вторник, 23 февраля, пришла на заседание Рады в черном строгом костюме с белой рубашкой. К своему наряду политик подобрала массивные черные ботильоны на высоком каблуке и на платформе черного цвета с яркими красными элементами.

Также традиционно Тимошенко особое внимание уделила своей прическе.

Как сообщал “источник”, лидер политической силы “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады 17 февраля в довольно экстравагантном наряде. Народный депутат одела на заседание яркую юбку и ботинки на высоких каблуках.

Добавим, что 23 февраля народный депутат из фракции партии “Слуга народа” Ирина Аллахвердиева для посещения внеочередного заседания Верховной Рады выбрала оригинальную черную блузку с глубоким кружевным декольте.