Только за сутки аферисты обманули жителей Луганщины на почти 100 тысяч гривен

В течение суток «псевдобанковские работники» и «продавцы» завладели деньгами жителей Луганской области на общую сумму почти 100 000 грн.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Северодонецкое управление полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Приватбанка» и сообщил, что у него возникла проблема с повышением лимита по ее счету и для устранения нужно пополнить мобильный счет на 1200 грн. После того, как заявитель пополнила счет мобильного телефона на указанную сумму, на ее телефон поступило «sms-сообщение» с кодом для подтверждения регистрации в программе «Шарпей», после чего неизвестный убедил женщину сообщить ему коды, поступивших «sms-сообщениями». После чего с мобильного счета заявителя были сняты денежные средства в сумме 1200 грн.

В г. Кременная местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Приватбанка» и сообщил, что банк проводит реструктуризацию, и попросил назвать СVV-код карты заявительницы. После того, как заявитель предоставила необходимые данные, с ее карточки были сняты деньги в сумме 37500 грн.

Житель г. Сватово на сайте «ОЛХ» нашел объявление о продаже телефона «Iphone SE» за 1000 грн. Заявитель связался с продавцом и договорился о покупке телефона, после чего перечислил на счет «Ощадбанка» 705 грн в качестве предоплаты. После оплаты продавец перестал выходить на связь, а телефон заявитель не получил.

В г. Рубежное местный житель в одном из магазинов города заказал кухонную мебель стоимостью 11500 грн, договорился с продавцом о поставке заказа до 24 января и внес оплату в полном размере. В дальнейшем мебель доставлена не была. К настоящему времени заявитель неоднократно обращался к продавцу с требованием выполнить заказ или вернуть деньги, но продавец под разными предлогами отказывает.

Житель пгт Беловодск на сайте «ОЛХ» нашел объявление о продаже сахара. Позвонив по указанному в объявлении номеру, заявитель договорился о поставке 6 тонн сахара и перечислил на счет «Приватбанка» 49 тыс. грн. В дальнейшем продавцы перестали выходить на связь с заявителем, в настоящее время номера выключены и сахар не доставлен.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

“Уважаемые граждане, запомните! Никогда не передавайте pin-код и cvv-код своей банковской карты! Эта информация нужна для использования только вам! При покупке товаров в сети интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа”, – призвали правоохранители.