На Луганщине выявили незаконную рубку деревьев

На Луганщине полицейские задокументировали факт незаконной вырубки леса.

Об этом сообщает Троицкий отдел ГУНП в Луганской области.



Сотрудники полиции Троицка разоблачили мужчину, который осуществлял незаконную вырубку леса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.



Вчера, 21 февраля, в полицию г. Троицка поступило сообщение лесника о том, что во время обхода лесного массива, недалеко от с. Приволье, он обнаружил спиленные деревья. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, посреди леса обнаружила подготовленную к транспортировке древесину.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления полицейские разоблачили 33-летнего жителя с. Приволье. По месту жительства подозреваемого следователями были изъяты бензопила, топор и древесина «дуб» и «липа».



Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Сейчас сумма ущерба устанавливается.