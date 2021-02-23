Экс-глава МВД Украины собирается “возглавить” “объединенный Донбасс”

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить «объединенный Донбасс», в случае слияния псевдореспублик «Л/ДНР».

Об этом он заявил в эфире пропагандистского канала Russia Today, передает Новое время

По его словам, все якобы зависит от воли народа. «Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — заявил он.

На вопрос, готов ли Виталий Захарченко к открытым выборам, он ответил положительно.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России. До развода с женой он владел имением на территории коттеджного поселка Парк Вилл в Жуковке.



Как информирует сайт МВД Украины, Захарченко находится в розыске с 2014 года.

