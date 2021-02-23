Двое жителей Луганщины “обчистили” зернохранилище: воры задержаны

Вчера в полицию Троицка обратился 57-летний местный житель – владелец хозяйства и сообщил, что он обнаружил кражу более 2 тонн семян подсолнечника, которое хранилось в зернохранилище в с.Покровское.

Об этом сообщает Троицкий отдел ГУПН в Луганской области.



Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что воры проникли в зернохранилища путем взлома замка входной двери и пробития стены. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления полицейские разоблачили 29-летнего сватовчанина и 32-летнего жителя с. Покровское, оба ранее судимы за имущественные преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины «Кража». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное следствие. После объявления подозрения в совершении преступления, мужчинам будет избрана мера пресечения.